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吳佳穎世界盃奪銀 取得東京奧運門票[影]

最新更新：2019/02/26 21:38
射擊美少女吳佳穎26日在世界盃印度站奪銀，確定取得東京奧運門票。（中央社檔案照片）
射擊美少女吳佳穎26日在世界盃印度站奪銀，確定取得東京奧運門票。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北26日電）素有「證件妹」之稱射擊美少女吳佳穎，今天在2019世界盃射擊印度新德里站，女子10公尺空氣手槍以總分238.4分奪得銀牌，順利取得明年東京奧運射擊入場券。

為了備戰奧運門票，中華射擊代表隊早從1月中就開始進行集訓，過完農曆年後就出征2月世界盃巡迴賽的新德里站。

今年共有4場世界盃巡迴賽，任一站每個項目前2名，都能取得奧運資格，若已取得門票的選手單站排在前2名，門票則往後順延。

吳佳穎在印度站奪銀後，也確定取得東京奧運門票，也是射擊繼田家榛在女子25公尺空氣手槍後，台灣第2位取得奧運入場券的射擊女將。

吳佳穎在資格賽繳出582分，在78名射手中排名第1，也挺進最後8強決賽，接下來她在決賽一路過關，最終以238.4分，不敵匈牙利女將梅潔（Veronika Major）的245.1分，名列第2，不過仍足以讓她取得奧運門票。（編輯：吳佳穎）1080226

影片來源：ISSF - International Shooting Sport Federation YouTube頻道
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