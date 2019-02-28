德國羽賽 周天成晉級16強

（中央社記者黃巧雯台北28日電）台灣羽球一哥周天成今天凌晨在德國羽球公開賽男單首輪賽事，僅花37分鐘就以21比19、21比12直落二將中國選手周澤奇清盤，挺進16強，下一戰將迎戰香港選手李卓耀。

總獎金15萬美元（約新台幣465.6萬元）的德國羽球公開賽本週登場，隸屬於世羽聯（BWF）世界巡迴賽超級300系列，周天成此次要在男單項目尋求3連霸。

名列大會第2種子的周天成首輪出戰世界排名第43的中國選手周澤奇，兩人生涯首度對決，開局後比分一路互咬，在16比16平手時，周天成連拿2分、再度要回領先，並以21比19拿下首局。

先下一城的周天成第2局氣勢更旺，直接打出10比1攻勢，遙遙領先對手，輕鬆以21比12勝出。

周天成下一戰的對手將是世界排名36的香港選手李卓耀，兩人去年曾在台北羽球公開賽交手一次，當時周天成以直落二獲勝。

另外，「羽球王子」王子維這次籤運不佳，首輪強碰球王桃田賢斗，以18比21、15比21敗陣，首輪就遭淘汰。

剛在西班牙羽球大師賽男雙奪冠的王齊麟與李洋，這次在德國羽球公開賽男雙首輪，則以21比17、21比19擊退中國組合，闖進16強。（編輯：張雅淨）1080228