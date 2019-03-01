德國羽賽 周天成逆轉搶下八強門票

（中央社記者黃巧雯台北1日電）尋求3連霸的台灣羽球一哥周天成今天凌晨在德國羽球公開賽男單16強賽，鏖戰3盤、1小時3分鐘，才以17比21、21比16、21比8擊敗香港選手李卓耀，搶下八強門票。

周天成這次在總獎金15萬美元（約新台幣465.6萬元）的德國羽球公開賽，生涯第2度對決世界排名第36的香港選手李卓耀，周天成開局即取得6比0領先，但隨後戰況急轉直下，李卓耀接連兩波7比1、3比1攻勢，一舉逆轉超前，周天成以17比21丟掉首局。

周天成第二局及時回神，以21比16扳成平手，兩人在決勝局短暫拉鋸後，周天成在4比5落後情況下，拉出6比0攻勢，一路領先到最後，以21比8獲勝，晉級八強。

周天成下一戰將對上世界排名第28的馬來西亞選手李梓嘉，兩人過去3次交手，周天成僅拿下1勝，暫居下風，最近一次碰頭就是在今年印尼羽球大師賽，當時周天成首輪以直落二爆冷吞敗，目前對戰2連敗。

除了周天成晉級外，台將僅混雙組合王齊麟與程琪雅闖進八強，其餘像是男單好手呂家弘、男雙盧敬堯與楊博涵、王齊麟與李洋等都在16強止步。（編輯：李亨山）1080301