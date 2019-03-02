巨人執行長把妻推倒爆出淒厲慘叫 大聯盟要查

（中央社舊金山1日綜合外電報導）美國職棒大聯盟舊金山巨人隊執行長貝爾被拍到，今天在舊金山一座公園將他的妻子潘姆推倒在地，潘姆發出慘叫聲，大喊救命。大聯盟已展開調查。

路透社及「紐約郵報」（New York Post）報導，這對夫妻據傳因手機起口角，這時貝爾（Larry Baer）把坐在椅子上的妻子潘姆．貝爾（Pam Baer）推倒在地。潘姆大叫，「我的天啊，救命」！

貝爾走到旁邊，手上拿著那支引發2人爭執的手機，一邊說「閉嘴，潘姆，閉嘴」。

貝爾後來告訴「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle），他的妻子是因為腳傷才跌倒。

他說：「我的妻子和我因為一位家庭成員的關係，不幸在公共場所起爭執，她因為腳受傷，在爭執過程中跌落椅子。事情已經解決了，這是因手機引發的口角，顯然令人感到難為情。」

他並說，已向妻子道歉，並未驚動警察。

但舊金山紀事報推特上的照片顯示，現場有警察詢問目擊者。

大聯盟發表聲明說：「大聯盟知道此事，就像其他情況一樣，我們將立即展開調查。在完成調查前，不會再發表談話。」（譯者：蔡佳伶/核稿：張佑之）1080302