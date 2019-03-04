木棒聯賽陳勝騰敲再見安 壽山第5名隊史最佳

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）高中木棒聯賽今天在嘉義市立棒球場進行排名賽，壽山高中與三民高中激戰至9局下平手時，壽山的陳勝騰敲出再見安打，以3比2獲勝，搶下隊史最佳第5名。

壽山1局下就靠著對方失誤得2分，2局上壽山也發生失誤也掉2分，雙方以2比2僵持不下。9局下壽山最後進攻，廖元斌安打後，替補上場的陳勝騰在2好球後，鎖定對方失投球，掃出再見安打，迎接勝利。

陳勝騰3年前曾入選U15中華隊，但主要守備位置是投手，高二手受傷後才開始專任野手，面對三民投手林家恩，陳勝騰說：「我跟他很熟，知道他是很好的投手，應該會直球對決，沒想到第1球投變化球，第2球放掉外角直球，自己覺得很可惜，第3球想說打到球就好，他也有點失投，就敲出安打。」

壽山總教練郭東晏指出，去年9月開始對三民高中，包含稻江盃、桃園盃及木聯第三階段，已經連3場輸球，而且都是大比分遭扣倒，心想此戰一定要討回來。郭東晏說：「一開始守備出狀況失分，但游騰堯投得很好，有控制住，他是我們的終極王牌。」

壽山王牌投手游騰堯今天獨撐大局，投9局，用112球，被敲6安打，奪4次三振，堅守到最後1局。

壽山拿下第5名，突破103學年度第8名，締造隊史最佳成績，郭東晏表示，「我們是黑馬中的黑馬，說真的以我們的『材料』來說，應該都不如美和或玉里，其實進到決賽的球隊，大家實力都在伯仲之間，抗壓性強才是勝敗關鍵」。（編輯：黃于）1080304