花蓮龍舟隊強 辦國際賽挑戰隊暴增

（中央社記者李先鳳花蓮縣6日電）花蓮威剛太平洋國際龍舟節第三屆將開賽，地主花蓮隊曾於2018年亞運龍舟賽贏得2金1銀，各國隊伍皆想來挑戰，以致今年參賽隊伍暴增共90隊1338位選手參賽。

主辦的花蓮縣政府今天舉行記者會宣告「花蓮2019威剛太平洋國際龍舟節」將於3月16、17日在花蓮鯉魚潭舉行。花蓮龍舟隊金牌軍展現傲人身材與肌肉，讓縣長徐榛蔚笑稱「猛男讓人臉紅」。

花蓮龍舟隊教練侯鴻章說，透過這次的太平洋國際龍舟節的比賽，讓選手能夠調整到接近亞運的水平，雖然可能還有一段差距，目標還是在今年底世錦賽及明年的杭州亞運賽，希望能為台灣爭取更多的金牌。

侯鴻章說，第一屆舉辦時只有20多隊參加，第二屆增為50隊，這一屆原本也規畫50隊，沒想到一開放報名立即秒殺，光香港就有30隊參賽，國內隊伍也熱情響應，只好請國內隊不要再報名，把名額給國際隊伍。

最後決定增額，共有日本、韓國、中國大陸、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、菲律賓共37隊532人，國內53隊806人，共90隊、1338位選手參賽。

徐榛蔚說，今年賽事有別以往，以龍舟節形態呈現，將邀請歌手梁文音開幕演唱，還有原住民團體表演；縣府及威剛科技也提供地方特色美食品嘗區，包括小米甜甜圈、檸檬蜂蜜、烤山豬等美食，更有文創商品、青農農特產品展售等，歡迎民眾屆時到場為選手加油。（編輯：黃世雅）1080306