WSBL林育庭狂轟25分 率國泰拉出9連勝

（中央社記者龍柏安台北6日電）WSBL超級女子籃球聯賽常勝軍國泰人壽，今天靠著主控林育庭轟下本季新高的25分，加上團隊籃板以55比32取得壓倒性優勢，終場81比58輕取中華電信，拉出開季9連勝。

WSBL超級女子籃球聯賽，今天在板橋體育館進行2場比賽，本季保持不敗之身的國泰，今晚面對戰績排名第2的電信，上半場戰況呈現膠著，電信籃板雖一路落後，但靠著50%的2分球命中率，仍有辦法和國泰抗衡，半場打完以30比41落後。

只可惜，電信下半場依舊無法克服禁區籃板劣勢，下半場團隊籃板又以17比27落後，加上命中率驟降，2分球團隊命中率一口氣滑落至29%，只能看著分差被越拉越開。

「丁丁」林育庭今天轟下最高的25分，也是她近3場比賽內第2度飆破20分大關，且改寫她在3月4日面對台元時，所拿下本季最高的23分，最強新人陳薇安則拿下次高的18分、9籃板與3助攻。

至於台元紡織與台灣電力之戰，台元則靠著替補後衛陳萓峰，攻下最高的15分，加上菜鳥前鋒卓敬也拿下13分，終場以78比56輕取台電。（編輯：黃世雅）1080306