NBA勇士拚季後賽 簽回總冠軍班底波格特

（中央社奧克蘭7日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天宣布，在季後賽即將來臨之際，澳洲老將波格特（Andrew Bogut）將重回勇士，加強球隊陣容深度。

34歲的中鋒波格特在雪梨國王打完澳洲國家籃球聯賽2018-2019賽季後，為重返NBA開了綠燈。

波格特在雪梨的記者會中說，對於重返NBA能有多少上場時間，他沒有太多幻想，並說即便「即使剩餘20場比賽只能扮演好隊友的角色，在場邊揮毛巾為球隊加油」，他也會很開心。

他表示：「對我來說，能和勇士簽約並在那打球已是我的榮幸，其他的都是多賺的。」

歷經2012到2016年間4個成功的賽季，波格特再度回到勇士，他是勇士2015年奪下總冠軍的關鍵成員。

除了幫助勇士在2015年登頂，他也是勇士2015-2016球季締造史上最佳單季73勝紀錄的一員。

在勇士期間，波格特在包括230場先發在內，超過236場初賽中，上場23.7分鐘，平均可有6.3分、8.3籃板、2.2助攻、1.71阻攻。

2005年選秀狀元波格特，NBA生涯除待過勇士外，還曾效力密爾瓦基公鹿、達拉斯獨行俠、克里夫蘭騎士、和洛杉磯湖人。

在澳洲期間，波格特在超過30場比賽中平均上場29.7分鐘，以平均11.4分、聯盟最佳的11.6籃板、3.4助攻、2.7阻攻，成為年度最有價值球員（MVP）、年度最佳防守球員。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080307