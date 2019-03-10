ABL王建民擔開球嘉賓 夢想家喜迎7連勝

（中央社記者龍柏安台北10日電）東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家今天迎戰聯盟戰績最佳的菲律賓火焰，寶島夢想家靠著洋將葛拉斯轟下並列全場最高的27分帶領下，終場以79比71滅火，拿下7連勝。

ABL寶島夢想家今天在主場彰化縣立體育館，進行主場8連戰的最後一戰，主辦單位找來前旅美大聯盟強投王建民擔任開球嘉賓，他一出場，就獲得全場球迷的歡呼與喝采。

菲律賓火焰是ABL衛冕軍，賽前戰績以18勝4負高掛第1，而夢想家則以16勝6負排名第2，此役不光是面子之爭，也攸關季後賽前的排名卡位。

夢想家洋將葛拉斯（Tevin Glass）今天攻下全場最高的27分，還在第4節最後48秒投進鎖定勝局的中距離，比賽結束前，全場球迷起立鼓掌，用掌聲與歡呼聲恭喜夢想家拿下平聯盟本季最長的7連勝，同時也是本季的第17勝。

夢想家先發主控李學林坦言，今天的比賽就像是提早進入季後賽模式，「大家打得非常凶悍，許多肢體接觸跟交談，下半場有調整好狀態，打好每一次PLAY才能取勝」。

今天贏球後，夢想家本季例行賽主場賽事也全部結束，接下來將作客菲律賓、澳門與馬來西亞。領隊陳建州賽後除感謝球迷們從上季到現在一路以來的支持，見證球隊蛻變，他也強調：「聯盟將在3月底公布季後賽賽程，請球迷持續關注夢想家，踴躍進場看球。」（編輯：張雅淨）1080310