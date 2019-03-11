NBA太陽客場發光 爆冷曬傷勇士

（中央社舊金山10日綜合外電報導）美國職籃NBA鳳凰城太陽今天客場對戰目前西區戰績居首的金州勇士，靠後衛布克關鍵時刻跳投將比分超前，最後以115比111擊敗勇士，並終結對勇士18連敗。

布克（Devin Booker）飆37分居兩隊之冠，他除了在比賽剩下5分01秒時跳投得手，帶領太陽超前比分，第4節更曾連得13分，表現亮眼，助太陽掌控戰局。

勇士的得分之鑰湯普森（Klay Thompson）28分全隊最高，大前鋒杜蘭特（Kevin Durant）摘25分。勇士主場落敗後，自13日對戰休士頓火箭起連打4場客場。

第4節中段時，杜蘭特躍起投籃落地踩踏太陽防守球員的腳，以致腳踝受傷而退場。

美國網站Sporting News引述「聖荷西信使新聞」（San Jose Mercury News）的推特貼文報導，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）不認為杜蘭特的傷勢嚴重，並說不清楚杜蘭特是否需要照核磁共振（MRI）。

連打兩天晚間客場的太陽，今晚是在最多曾落後16分的情況下找回擊敗勇士的動能。這場比賽對太陽意義重大，因太陽自2014年11月後從未擊敗勇士，自2011年2月後從未在勇士主場揚威，這18連敗是NBA最長紀錄。（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1080311