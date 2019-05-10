陳鏞基傷癒歸隊 挑戰生涯百轟順其自然

中職統一獅隊野手陳鏞基歸隊，對於中職生涯累積96轟，本季很有機會能完成個人生涯百轟里程碑，陳鏞基笑說「順其自然」。中央社記者謝靜雯攝 108年5月10日

（中央社記者謝靜雯新北10日電）中華職棒統一獅隊野手陳鏞基歸隊，面對球隊傷兵潮，陳鏞基表示，相信隊友能適時挺身、幫助球隊。距離個人中職生涯百轟里程碑還差4發全壘打，陳鏞基笑說「順其自然」。

陳鏞基4月27日因為腰椎發炎下二軍休息，5月8日二軍出賽，總計4打數沒有安打表現，昨天升上一軍，陳鏞基說，二軍出賽主要是要測試身體狀況、觀察受傷的地方還會不會不舒服，目前身體沒有太大問題。

獅隊近期傷兵問題多，陳鏞基表示，球季中難免會遇到球員受傷的情況，但也相信總能有其他隊友可以適時挺身而出幫助球隊，他休息約10天重回一軍，只希望「不要再受傷了」。

陳鏞基本季目前一軍出賽敲出5轟，中職生涯累積96轟，本季很有機會能完成個人中職生涯百轟里程碑，他表示，百轟順其自然，現階段還是以球隊的戰績為優先考量。

獅隊今天作客新莊棒球場與富邦悍將隊交手，陳鏞基先發打第5棒、守一壘，他說，比賽後半段守位隨著戰況需求當然會有所調整，但不至於造成負擔，「想法簡單一點，想辦法把每顆球接好、把每顆球傳好」。（編輯：唐聲揚）1080510