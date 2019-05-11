王柏融二軍首次實戰敲1安 最快14日返一軍

（中央社記者楊啟芳台北11日綜合報導）北海道日本火腿鬥士隊王柏融傷後相隔11天，今天首度在二軍出賽，雖然首打席擊出雙殺打，不過第4局有安打演出，隨即退場休息，預計最快14日能重返一軍。

王柏融在4月29日對軟銀比賽中，跑壘時感覺左大腿後方肌肉緊繃，隔天即遭登錄抹銷下二軍。之前日媒報導王柏融有可能在昨天出賽，不過直到今天火腿二軍對樂天二軍的比賽，才迎來復出首次實戰，先發打第3棒，擔任指定打擊。

第1局首打席王柏融擊出一壘方向雙殺打，第4局第二打席敲出中間方向安打，隨即被換代跑，退場休息。之後球團會視王柏融打擊和跑壘的狀況，沒問題後就會上一軍，預計最快14日火腿和樂天的比賽能重返一軍。

王柏融賽後受訪時秀日文，面對日媒關心恢復狀況用日文回答，表示沒問題，也提到今天實戰出賽，也算是確認復原狀況的第一步。

距離上一次一軍出賽間隔11天，王柏融表示，雖然有段時間沒有實戰出賽，但與投手對戰的感覺還在，期待能趕快回到一軍出賽。

目前王柏融在一軍出賽26場，敲出28支安打、1發全壘打，包辦16分打點，打擊率2成77。（編輯：管中維）1080511