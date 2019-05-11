陽岱鋼吞2K 宋家豪中繼1局飆2K

（中央社記者楊啟芳台北11日綜合報導）日本職棒讀賣巨人今天對養樂多的比賽，陽岱鋼先發打第5棒，不過吞下2次三振，沒有安打出現，巨人終場1比3吞敗；樂天的宋家豪則登板中繼1局，沒有失分送2次三振。

陽岱鋼昨天沒有先發，不過演出3打數3安打，還跑回3分；今天先發打第5棒，擔任右外野手，第2和第4局都遭到三振，第7局遭換代打退場，總計2打數沒有安打，打擊率下降至2成70。

4局上養樂多的村上宗隆敲出陽春全壘打，西浦直亨獲四壞球保送，塩見泰隆敲二壘安打形成二、三壘有人，中村悠平獲敬遠變滿壘後，太田賢吾敲出安打，帶有2分打點。而巨人打線僅在9局下有分數進帳，靠著坂本勇人轟陽春砲，終場養樂多就以3比1奪勝。

坂本勇人自開幕戰起已經連續35場比賽上壘，追平1997年廣島隊金本知憲締造的中央聯盟紀錄，繼續往日職紀錄40場邁進。

東北樂天金鷲今天對歐力士猛牛的比賽，宋家豪於第7局上場，雖然先被敲二壘安打，但接連用飛球及2個三振化解危機，總計1局用24球，被敲1支安打，投出2次三振。

8局上樂天攻下3分，取得3比1領先，讓宋家豪有勝投機會，不過歐力士下個半局猛攻5分逆轉戰局，終場樂天以3比6敗陣，宋家豪的勝投也飛走。目前出賽17場，拿下9個中繼成功，0勝1敗，防禦率2.12。（編輯：張銘坤）1080511