黃暐傑後援1局守備沒幫忙 失2分非責失分

（中央社記者謝靜雯台北12日電）旅美德州遊騎兵隊投手黃暐傑10日本季第3度被拉上大聯盟，今天在與休士頓太空人隊比賽後援登板，投1局守備沒幫忙，失掉2分非責失分，遊騎兵隊終場以4比11吞敗。

黃暐傑今年球季旅美生涯首度登上大聯盟，今天賽前大聯盟出賽2場，總計後援投3.1局被敲4支安打，失掉2分（1分責失分），出賽防禦率2.70；遊騎兵隊10日把投手凱利（Shawn Kelley）放入10天傷兵名單，再度拉黃暐傑上大聯盟。

今天比賽遊騎兵隊2局靠著彭斯（Hunter Pence）陽春砲先馳得點，太空人隊前3局沒有拿下分數，4局布蘭特利（Michael Brantley）開轟，1比1扳平比數，太空人隊5局靠著保送、野選、安打超前比數，6局再靠著狄亞士（Aledmys Diaz）滿貫砲拉大領先差距。

遊騎兵隊6局打完1比6落後，7局古茲曼（Ronald Guzman）敲出3分砲追分，7局下半太空人隊再靠著接連安打，多添3分保險分。

今天比賽8局上半打完，遊騎兵隊4比9落後，黃暐傑8局下半接手後援，面對首名打者先投出保送，守備沒有幫忙，一人出局後讓對手靠著失誤、野選攻占得點圈，2人出局後接連被敲安打掉分。

黃暐傑今天總計用29球投1局，被敲2支安打，失掉2分非責失分，球隊終場以4比11吞敗，黃暐傑無關勝敗，賽後防禦率降至2.08。（編輯：張芷瑄）1080512