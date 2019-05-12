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水手耶南德茲2500K MLB第6年輕達陣

最新更新：2019/05/12 15:58

（中央社紐約11日綜合外電報導）西雅圖水手強投「國王」耶南德茲（Felix Hernandez）今天投出生涯2500次三振，成為美國職棒大聯盟MLB 2500K俱樂部中，第6年輕的投手。

33歲的耶南德茲出生於委內瑞拉，去年9月歸化為美國公民。

這位「國王」今天2局下用一顆92英里伸卡球讓波士頓紅襪打者查維斯（Michael Chavis）站著被三振，接著再讓下一棒布萊德雷（Jackie Bradley）揮棒落空三振出局，達成2500K里程碑，是大聯盟第36位達陣的投手。

但他今天被敲出6支安打狂失7分，僅投2又1/3局就被換下場。

過去有5位投手達成2500K時比耶南德茲年輕，包括進入名人堂的萊恩（Nolan Ryan）、強生（Walter Johnson）、佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）、西佛（Tom Seaver）、布萊雷文（Bert Blyleven）。

而大聯盟現役投手中，除了耶南德茲，只有3位達成2500K里程碑，包括紐約洋基沙巴西亞（CC Sabathia）、華盛頓國民薛哲（Max Scherzer）與休士頓太空人魏蘭德（Justin Verlander）。

耶南德茲2005年8月大聯盟初登板時，就投出生涯首K。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1080512

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