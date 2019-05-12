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宋家豪投1局 飆2K收第10次中繼成功

最新更新：2019/05/12 18:35

（中央社記者楊啟芳台北12日綜合報導）日本職棒東北樂天金鷲今天對歐力士猛牛的比賽，宋家豪在第7局登板中繼，飆2次三振無失分，樂天也猛敲20支安打，以8比5擊退歐力士，宋家豪收下本季第10個中繼成功。

第1局歐力士攻下1分，不過2局上樂天洋砲惠勒（Zelous Wheeler）轟出陽春砲，追平比數，接著銀次、嶋基宏、辰己涼介接連敲安打，攻下2分，3局上島內宏明也轟陽春全壘打，樂天取得4比1領先。

4局下歐力士展開反攻，吉田正尚轟出2分全壘打後，小島脩平、山足達也敲出安打，再連續出現2個滾地球，攻下1分追平比數。

7局上樂天的惠勒、銀次、歐可耶瑠偉、嶋基宏連續安打，攻下1分超前分。下半局宋家豪登板中繼，用一次游擊滾地球及2次三振，演出3上3下。

8局上樂天增添保險分，茂木榮五郎獲保送後，今江年晶、島內宏明敲安打，得到1分，惠勒再敲出二壘安打，帶有2分打點，雖然下個半局歐力士也得1分，最終樂天還是以8比5奪勝。

總計宋家豪中繼1局用14球，沒有被敲出安打，飆出2次三振無失分，收下本季第10個中繼成功，防禦率下修至2.00。（編輯：張雅淨）1080512

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