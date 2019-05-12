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伍茲擒第15冠後戰PGA錦標賽 獲看好有望挑戰18冠

最新更新：2019/05/12 23:14

（中央社多倫多12日綜合外電報導）美國高球名將老虎伍茲上月在美國名人賽封王，笑納生涯第15座大賽冠軍，讓眾多懷疑者眼鏡碎滿地。伍茲不僅上演絕地復出戲碼，也獲看好可能追平「金熊」尼克勞斯的18冠紀錄。

自從在奧古斯塔（Augusta）奪下第15冠後，老虎伍茲（Tiger Woods）就未再出賽，本月出戰PGA錦標賽將有機會朝18冠里程碑再邁出一步。PGA錦標賽將於16至19日在紐約法明德（Farmingdale）舉行。

伍茲在名人賽後的記者會上說：「我真的還沒想過關於贏得18冠的事。我想在往後的路途上，我大概會想到。或許會，或許不會。但此刻想到這有點太早，我還在享受奪15冠的滋味。」

PGA錦標賽將在紐約貝絲佩奇黑色球場（Bethpage Black）舉行，伍茲2002年曾在同地舉行的美國公開賽奪冠。下月13至16日登場的美國公開賽則在圓石灘（Pebble Beach）舉行，伍茲2000年曾以領先15桿優勢在當地拿下美國公開賽冠軍。

PGA錦標賽衛冕冠軍及也曾在美國公開賽奪冠的美國好手科普卡（Brooks Koepka）說：「我想18冠比人們所想的還近。伍茲真的回來了，18冠不遠了，這大概是所有球迷和我們所想的。」（譯者：蔡佳伶/核稿：林治平）1080512

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