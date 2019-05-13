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舞林高手林立 亞洲盃標準舞摘銅

最新更新：2019/05/13 18:21
台灣標準舞一哥林立（左）和義大利女伴朱莉亞（Giulia Giacoppo）（右）12日在2019年WDSF亞洲盃標準舞全能決賽勇奪銅牌，也是唯一拿下獎牌的台灣組合。（中華舞總提供）中央社記者龍柏安傳真 108年5月13日
台灣標準舞一哥林立（左）和義大利女伴朱莉亞（Giulia Giacoppo）（右）12日在2019年WDSF亞洲盃標準舞全能決賽勇奪銅牌，也是唯一拿下獎牌的台灣組合。（中華舞總提供）中央社記者龍柏安傳真 108年5月13日

（中央社記者龍柏安台北13日電）旅義大利的「舞林高手」林立，昨天和義大利女伴朱莉亞，在2019年WDSF亞洲盃標準舞全能決賽勇奪銅牌，接下來兩人將在台北舉辦的WDSF世界大滿貫賽攜手獻藝。

2019年WDSF亞洲盃在中國貴州的都勻市舉行，昨天進行標準舞全能賽，林立和朱莉亞（Giulia Giacoppo）在前2輪都排名第3晉級，最終決賽也名列第3，替中華隊拿下一面銅牌。

林立出生在舞蹈世家，母親尤月華是國家級舞蹈教練，弟弟林傳恩也是國家隊常客，因此不誇張地說，兄弟倆堪稱打從娘胎裡就開始習舞。

2015年林立希望舞技更上層樓，隻身遠赴義大利習舞，當時義大利的教練幫他安排和女伴朱利亞聯手，兩人也從2015年「結緣」攜手參賽。

由於亞洲盃屬國家組隊報名參賽，兩人為合體出征，朱莉亞早將會籍註冊在中華民國體育運動舞蹈總會。

林立堪稱是近年台灣的成人組標準舞一哥，幾乎囊括國內大大小小標準舞的金牌，2016年也曾在亞洲單項舞蹈錦標賽拿下2金，去年才退伍的他，目前世界排名152名，林立希望能在2年內，擠進世界前百大，甚至挺進世界前50大關。

中華舞總秘書長彭彥鳴透露，林立從5月開始行程幾乎滿檔，結束亞洲盃後也將短暫返台休息，接著備戰6月1、2日在台北市立體育館舉辦的WDSF世界大滿貫賽，屆時台灣民眾將有機會欣賞到林立與朱莉亞這對亞洲盃銅牌組合的曼妙舞姿。（編輯：張雅淨）1080513

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