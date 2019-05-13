味全龍紀錄認定待議 球團盼承接紀錄

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職常務理事會通過味全龍隊加盟審核案，程序跑完將正式成為中職第5隊。味全龍一軍開打後，紀錄等同新球隊或承接，聯盟還沒定案，領隊吳德威說，希望承接，會再跟聯盟討論。

中職今天召開常務理事會，通過味全龍隊加盟審核案，待會員大會後，正式走完加盟程序，味全龍隊將於明年先打中職二軍，2021年正式一軍亮相。

味全龍隊為中華職棒創立元老球隊之一，在職棒元年、1990年就拿下首座總冠軍，並在1997年至1999年完成3連霸，1999年季後宣布解散，隊史留下4座總冠軍紀錄。

頂新集團打出「味全龍」名號，欲重返中職，盼老球迷回鍋支持，無論教練團安排、球隊命名、球隊宣傳等，都緊扣先前的味全龍隊。

味全龍隊重返後，明年二軍出賽紀錄沒問題，二軍首場出賽、二軍首勝等都是隊史紀錄，但2021年升上一軍後，紀錄認定仍是討論焦點。

目前中職尚未就紀錄認定做出最後討論和決定，但兩派聲音拉扯，有部分意見認為，職棒元年的味全龍隊在1999年已解散，今年重新申請加盟的味全龍隊，是透過新球隊加盟辦法，並繳交加盟金，完成審核後加入，應屬於新球隊，所有紀錄都是「隊史第一次」，不應承接之前的紀錄。

另一派聲音則認為，現在的味全龍隊與1999年解散當時的企業母體、隊名、吉祥物都相同，應承接1990年至1999年球季味全龍隊在中職留下的紀錄。

味全龍領隊吳德威表示，目前內部還沒討論到類似的問題，但現階段希望可以承接之前的紀錄，之後再跟聯盟做進一步確認，也會尊重聯盟的意見，中職賽務部近期將對味全龍隊紀錄認定做最後的決議討論。（編輯：張雅淨）1080513