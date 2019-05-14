深感台灣女棒進步空間大 謝鈺瀅旅日繼續拚

（中央社記者謝靜雯台北14日電）旅日女子職業棒球聯盟台灣好手謝鈺瀅，今年持續效力京都佛洛拉隊，球隊奪春季季賽冠軍，謝鈺瀅維持不錯打擊手感，旅日第2年，深感台灣女棒還有很大進步空間，她盼把握每次機會。

日本女子職業棒球聯盟（JWBL）今年改變賽制，改分為春、夏、秋3個賽季，今年春季賽事從3月23日開打至5月初結束。

謝鈺瀅效力的京都佛洛拉隊戰績亮眼，在5月3日一日兩戰，先以2比3不敵埼玉阿斯特賴亞隊，接著以9比3擊敗愛知狄俄涅隊，順利拿下春季賽冠軍。春季賽季結束，京都佛洛拉隊總計打22場比賽戰績14勝4敗，順利奪冠。

今年賽季球隊加入守備能力備受讚賞的佐佐木希，也壓縮謝鈺瀅上場的機會，但教練團看好謝鈺瀅的打擊實力，偶爾會讓她以指定打擊的身分出賽，直到春季賽季尾聲，5月4日比賽，本季才首度讓她以先發三壘手出賽。

謝鈺瀅把握出賽機會，該場比賽當場4打數敲出4支安打，貢獻2分打點，賽後也獲選單場最有價值球員，謝鈺瀅表示，很久沒有先發守三壘，雖然賽前有點緊張、不安，但是不影響打擊表現。

謝鈺瀅旅日第2年，她說雖然上場先發的機會不多，但很努力把握每一次的機會，在日本女子職棒，無論是棒球的觀念或是技術層面，都學到很多新東西。

她也希望台灣的球迷可以來日本看比賽，了解日本的女子棒球和台灣的差別，「台灣的女子棒球還有很多進步空間，所以更希望台灣的女子棒球選手有機會可以來和日本的選手交流，相信會獲益良多」。（編輯：張芷瑄）1080514