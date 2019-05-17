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東亞青運如何爭取復辦 中市府：絕不放棄

最新更新：2019/05/17 16:06
台中市議員江肇國（圖）17日在市議會質詢指出，市府的東亞青年運動會的官方網站還在做開幕倒數，但籌備處招牌已拆除，人員也歸建，這次定期會追減了新台幣3億的預算，沒人、沒錢、沒空間如何舉辦比賽。中央社記者趙麗妍攝 108年5月17日
台中市議員江肇國（圖）17日在市議會質詢指出，市府的東亞青年運動會的官方網站還在做開幕倒數，但籌備處招牌已拆除，人員也歸建，這次定期會追減了新台幣3億的預算，沒人、沒錢、沒空間如何舉辦比賽。中央社記者趙麗妍攝 108年5月17日

（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中市政府爭取復辦東亞青年運動會，市議員質疑，市府的東亞青運籌備處招牌已拆掉，人員已歸建，預算也取消，如何舉辦比賽，市府表示，不到最後絕不放棄。

台中市議員江肇國今天在市議會質詢指出，市府的東亞青年運動會的官方網站還在做開幕倒數，但籌備處招牌已拆除，人員也歸建，這次定期會追減了新台幣3億的預算，沒人、沒錢、沒空間如何舉辦比賽。

台中市副市長楊瓊瓔表示，不到最後一分一秒，市府絕對不放棄爭取承辦東亞青運的任何可能性。

江肇國表示，市府聲稱為避開2020年東京奧運，擇定2021年作為復辦目標，但事實上近年除了東京奧運外，2021年有中國汕頭的亞洲青年運動會，2022年有中國杭州的亞運會，2023年是蒙古主辦的東亞青運，請問市府要怎麼爭取復辦。

台中市運動局長李昱叡表示，東亞青運是台灣真正舉辦完整國際比賽的機會，市長盧秀燕一直希望盡量爭取，但這不只是台中市與台灣的問題，更牽涉到兩岸及國際間的問題，有一定複雜性與困難度，目前市府仍持續努力溝通中。（編輯：陳俊碩）1080517

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