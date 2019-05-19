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宋家豪本季第12次中繼成功 陳冠宇防禦率0破功

最新更新：2019/05/19 17:29

（中央社記者謝靜雯台北19日電）旅日樂天隊投手宋家豪、羅德隊投手陳冠宇連2天同場出賽，宋家豪中繼投1局無失分，本季第12次中繼成功，陳冠宇後援0.1局失2分、開季連9場出賽防禦率0破功，樂天以10比5拿勝。

樂天隊與羅德隊17日起打3連戰，昨天比賽宋家豪、陳冠宇同場出賽，今天兩人也都有亮相。今天比賽7局打完樂天隊7比5領先，宋家豪8局接手中繼，讓羅德隊打者3上3下，順利完成投球任務。

陳冠宇9局登板後援，面對首名打者先投出保送，1人出局後被敲安打，讓樂天隊攻占一、三壘，一局沒有投完就退場，接手的投手田中靖洋沒能適時止血，被敲出安打、失掉2分，這2分則算在陳冠宇身上。

今天兩隊都有全壘打表現，但樂天隊搶分效率更勝，樂天隊全場敲出12支安打，包括2發全壘打，順利拿下比賽勝利。

宋家豪今天用14球中繼投1局，沒被敲出安打、無失分，賽後防禦率1.71，球隊拿下勝利。宋家豪連2天出賽拿下中繼成功，本季中繼成功累積12次。

陳冠宇本季定位牛棚，表現亮眼，開季到今天賽前總計9場出賽，投17局被敲12支安打，投出11次三振，失掉4分皆非責失分，防禦率維持0；今天出賽，用10球投0.1局，被敲1支安打、投出1次保送，失掉2分責失分，中止開季連續出賽無責失分紀錄，賽後防禦率1.04。

旅日歐力士隊投手張奕，今天與西武隊比賽後援登板，用31球投1局，被敲4支安打，包括1發全壘打，失掉2分責失分，球隊終場以3比9吞敗，張奕無關勝敗，賽後防禦率10.80。（編輯：張雅淨）1080519

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