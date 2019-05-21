華南盃少棒南投擊退台南 挺進勝部決賽

華南金控盃全國少棒錦標賽21日在青年公園進行南投縣對台南市賽事，雖然南投縣一度被追平，但幾乎局局得分，最後以8比2擊退台南市。中央社記者楊啟芳攝 108年5月21日

（中央社記者楊啟芳台北21日電）華南金控盃全國少棒錦標賽今天在青年公園進行的南投縣對台南市賽事，雖然南投縣一度被追平，但幾乎局局得分，加上第2任投手蔡靖壓制，以8比2擊退台南市，挺進A組勝部決賽。

第1局南投縣靠著卡里路‧曼格格、蔡仲男安打，以及對手失誤攻下2分，不過下個半局台南市靠著保送、失誤及薛和坤的二壘安打，也得2分追平比數。

但第2至4局南投縣各得1分，第6局更是莊筌閔、谷柏緯、卡里路‧曼格格及松宇軒連續敲4支安打，攻下3分，終場就以8比2擊退台南市，明天將要爭取A組勝部冠軍。

南投縣總教練紀俊麟表示，「今天大家表現很好，幾乎每局都有分數，因為我們打線比較平均，很難拿下大局，但氣勢慢慢到我們這邊，每個人都把自己的工作做得很好，做到教練要的」。

南投縣先發投手莊筌閔投2.1局，被敲2支安打，投2次保送，失2分含1責失。第2任投手蔡靖投3.2局，被敲出4支安打，沒有投出保送，無失分獲勝投，雖然第6局因被敲安打，還有隊友失誤，一度遇到危機，但最後仍順利守住勝利。

紀俊麟說：「一開始我先叫投手勇敢對決，畢竟投保送傷害更大，後面還有隊友支援，後來投手保送減少很多。」

蔡靖認為自己的表現還不錯，他是南投縣唯一左投，今年五年級的他，從二年級就開始打棒球，不過一開始是當一壘手，三年級才開始擔任投手，蔡靖說：「當投手很好玩，可以幫助隊友。」（編輯：張芷瑄）1080521