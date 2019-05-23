王溢正7局好投飆11次三振 桃猿擊退兄弟

（中央社記者楊啟芳台北23日綜合報導）中華職棒今天在澄清湖棒球場比賽由Lamigo桃猿對中信兄弟，桃猿先發王溢正投7局無失分，飆生涯新高的11次三振，4、5局還一度賞給兄弟連6K，終場桃猿7比0奪勝。

桃猿1局上就從兄弟先發投手蔡齊哲手中攻下大局，柏納帝那獲保送後盜壘成功，藍寅倫敲二壘安打，帶有1分打點，投手接著連發生2次暴投，藍寅倫也回本壘得分，之後陳俊秀獲保送，朱育賢轟出2分砲，隨後林立也轟2分全壘打，比賽剛開始桃猿就取得6比0領先。

2局上林泓育遭觸身球後，陳俊秀、朱育賢接連安打，桃猿再攻下1分，終場以7比0擊退兄弟，獲得2連勝，也送給兄弟3連敗，將勝差拉開至2場，目前仍暫居戰績第一名。

桃猿先發投手王溢正用101球投7局，僅被敲3支安打，投1次保送，飆出11次三振，第4及第5局連續投6次三振，獲得勝投，也獲選為單場MVP。王溢正達成生涯50勝，單場11次三振也是個人單場新高，本季目前5勝0敗，防禦率3.61。

兄弟先發投手蔡齊哲僅投0.2局，被敲4支安打，包含2發全壘打，投3次保送，失6分吞敗。接手的官大元長中繼3.1局，被敲2支安打掉1分，下一任投手江忠城投2局沒被敲任何安打，王鴻程則投2局、李振昌投最後1局，也都沒有失分。（編輯：陳惠珍）1080523