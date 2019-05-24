許子承投打發揮 高雄華南金控盃少棒晉4強

108年華南金控盃少棒賽，A組敗部冠軍戰高雄市隊與新北市隊交手，先發投手許子承（圖）投打發揮，率隊以7比2拿勝、晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 108年5月24日

（中央社記者謝靜雯台北24日電）108年華南金控盃少棒賽，A組敗部冠軍戰高雄市隊與新北市隊交手，先發投手許子承投打發揮，率隊以7比2拿勝、晉級4強；將與桃園市爭冠軍戰門票，總教練顏盟展說會「全力以赴」。

華南金控盃少棒錦標賽A組敗部冠軍戰，兩隊都沒有退路，高雄市隊壓出王牌投手許子承先發，比賽前5局只讓對手敲出4支安打，有效壓制對手打線，直到6局因體力不支被敲全壘打失分，1個出局數沒有抓到，已達單場最多投球數限制退場。

高雄市接手後援投手鄭丞傑，後援1局無失分，替球隊守住勝利，許子承投5局失2分責失分、拿下勝投；高雄市隊總教練顏盟展表示，許子承是高雄市內數一數二的投打好手，「今天雖然壞球偏多，但關鍵決勝球都可以投到位，是有效壓制對手的關鍵」。

今天比賽4局打完，高雄市隊2比0領先，5局抓準對手換投時機，靠著單局5安、2保送、1失誤，單局攻下5分、奠定勝基，順利拿下比賽勝利。

顏盟展表示，大家來參賽目標都是冠軍，此次比賽無論投打、跑壘等，都還有許多地方需要持續加強，接下來4強將與桃園市爭冠軍戰門票，「不斷鼓勵球員寧願看他們全力以赴的輸，也不要看他們漫不經心的贏」，接下來比賽一場一場來。

許子承是兄弟象隊退役球星許閔嵐（現改名許駿昇）的兒子，許子承表示，雖然沒看過以前爸爸打球時的樣子，但現在爸爸偶爾也會指點他，不斷叮嚀投球時的手不要太快開掉，打擊把擊球點放前面一點；許子承自評今天投球表現還好，他喜歡打擊也對打擊較有信心，今天單場2安2打點，打擊表現不錯。

今天比賽前半段比數緊咬，許子承說場上投球還是有點緊張，但透過喊聲釋放壓力，本來想要完投，可惜用球數已經超過，接下來比賽已無法投球，也盼打擊能有好的發揮；許子承也透露，偶像除了爸爸外，還有旅日火腿隊台灣好手王柏融。（編輯：張芷瑄）1080524