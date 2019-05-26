太忘我跑到斷片 陳傑400欄輕鬆奪金

（中央社記者龍柏安台北26日電）從鳴槍起跑那一刻，極度專注的台灣跨欄名將陳傑進入忘我狀態，待他回神時，才發現自己已經跑到第9個欄架，最終他以49秒37衝線，輕鬆拿下台灣國際田徑公開賽男子400欄金牌。

台灣男子400公尺「跨欄王子」陳傑，這次在台灣國際田徑公開賽打算力拚48秒90的奧運參賽標準，不過賽前他排除雜念，把注意力放在自己和跑道上，沒想到跑完後他笑說：「我跑到斷片了。」

陳傑透露，過去他在運動心理學的課程學到，當專注力極度集中時，注意力會窄化，或許可以解釋他為何會跑到斷片。他也回憶，每每發生類似狀況，他的成績通常都不差，而他在今年4月的亞洲田徑錦標賽飆出生涯最佳的48秒92，「當時也是斷片」。

就算跑到斷片幾乎等於好表現，不過陳傑笑說：「還是回神好了。」因為今天直到比賽後段，他才突然驚醒，也意會到自己還在比賽當中，因此比賽過程幾乎全是身體的自然本能。

這次公開賽陳傑雖沒能達標，但今年光是上半年陳傑就出賽了8場，是他生涯出賽最頻繁的一年，「在上半年的尾聲，我還能跑出這樣的成績，我很滿意」。

接下來陳傑打算利用6月，重新強化身體能力與基礎技術，7月則計畫前往日本比賽，旨在維持比賽感覺。他強調，最重要的還是9月底、10月初在卡達舉辦的世界田徑錦標賽，「希望到時候會有好的表現」。（編輯：張雅淨）1080526