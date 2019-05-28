更多編輯台推薦新聞：
詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰
運動

詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

早安世界》歐洲議會選舉 英法義民粹崛起但未淹沒歐盟
早報

早安世界》歐洲議會選舉 英法義民粹崛起但未淹沒歐盟

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門
科技

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
戰備道操演圖輯／高速公路開軍機有多難 達陣飛官揭密原因
訊息平台
首頁 / 運動

黃暐傑2局無失分 姜正浩帶頭連敲胡智為3轟

最新更新：2019/05/28 11:32

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）德州遊騎兵3A黃暐傑今天雖然於第3局掉2分，不過記在前任投手上，總計投2局無失分；克里夫蘭印地安人3A的胡智為投4局失5分，第7局含姜正浩在內，連挨3轟。

遊騎兵3A與休士頓太空人3A的賽事，遊騎兵3A先發投手蓋列里（Taylor Guerrieri）僅投2局，第3局一二壘有人、無人出局時，黃暐傑接手投球。

黃暐傑先用三振拿下1出局，不過之後投保送形成滿壘，被敲安打掉1分，下一棒擊出滾地球出局，不過再失1分，接著再投保送，不過最後用飛球結束這局，掉的2分記在先發投手身上，雙方形成2比2平手。

第4局黃暐傑續投，1出局後被敲安打，不過隨後黃暐傑將跑者牽制出局，再讓對方擊出二壘平飛球，形成3出局。終場遊騎兵3A以4比8落敗，總計黃暐傑投2局，被敲2支安打，投2次保送、1次三振，無失分，目前防禦率仍是0。

印地安人3A與匹茲堡海盜3A的比賽，胡智為第6局、球隊2比3落後時登板，第一名打者就投出保送，1出局後又被敲二壘安打，不過連丟2次三振，沒有掉分。

第7局胡智為遇到亂流，先被姜正浩轟2分砲，又連被雷耶斯（Pablo Reyes）、夏克（JB Shuck）轟全壘打，之後再被敲安，不過用平飛球及滾地球結束這局。第8局則是先被敲二壘安打，拿下2出局後，又被敲二壘安打掉分，最後投出三振。

第9局胡智為用飛球及2次三振，演出3上3下，終場印地安人3A以3比8吞敗。總計胡智為投4局，被敲8支安打，包含3發全壘打，投1次保送、5次三振，失5分，本季出賽10場，拿下1勝3敗，防禦率6.54，挨了12發全壘打。（編輯：張芷瑄）1080528

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報