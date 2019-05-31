陳偉殷滿壘時遭敲二壘安 黃暐傑2局飆6K

（中央社記者楊啟芳台北31日綜合報導）舊金山巨人對邁阿密馬林魚的比賽，陳偉殷在平手滿壘時登板，不過被敲二壘安打掉2分，最終球隊1比3輸球；遊騎兵3A的黃暐傑投2局掉1分非責失，飆出6次三振。

第8局雙方1比1平手、1出局時，馬林魚投手康利（Adam Conley）投保送又被敲安打，換上布瑞斯（Austin Brice）後也投保送，接著陳偉殷在滿壘時上場投球，不過被克勞福（Brandon Crawford）敲二壘安打，掉2分，接著投故意四壞球，再連飆2次三振結束這局，陳偉殷掉的分數記在康利身上。

第9局陳偉殷續投，用2個飛球、1個滾地球演出3上3下，不過終場馬林魚以1比3落敗。總計陳偉殷投1.2局被敲1支安打，投1次保送、2次三振，無失分，目前防禦率8.55。

德州遊騎兵3A與馬林魚3A的比賽，黃暐傑於第8局、球隊2比4落後時登板投球，送出三振後，投出保送被盜壘，再因捕手傳球失誤上三壘，接著黃暐傑出現暴投，掉1分，再連續送出2次三振。

第9局黃暐傑則是連飆3次三振，演出3上3下，終場遊騎兵3A以3比5落敗。總計黃暐傑投2局，沒有被敲出安打，出現1次保送，飆出6次三振，失1分為非責失，因此目前防禦率仍保持0。（編輯：張芷瑄）1080531