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洪一中思考中華隊教練團 決定後專心帶桃猿爭冠

最新更新：2019/05/31 18:39

（中央社記者楊啟芳桃園31日電）世界12強棒球賽教頭，昨天確定由Lamigo桃猿總教練洪一中接下，今天中職秘書長馮勝賢與洪一中初步討論，洪總表示，目前還在思考教練團人選，決定後，會先把全部時間放在母隊。

中華職棒秘書長馮勝賢、洪一中及桃猿領隊劉玠廷今天在桃園棒球場進行初步討論，洪一中表示：「秘書長有來問我一些教練團安排，我跟他說再給我幾天，因為從一開始到現在都沒考慮這些問題。老實講，到現在思緒還不是很明朗，還在思考要怎麼挑教練人選，也要人家有意願，所以請他下星期再問我。」

目前中職進行到上半季爭冠期，洪一中提到，教練團僅6至7人，這兩天就會思考一下，此事結束後，將專心於母隊桃猿。他說：「我需要擔心的事情、要做的事情，會挪到後面去，現在不用我做決定的事情，在這個時間點聯盟先幫我做。」

至於選手名單，洪一中指出，「不是只有28人名單，還要有一些備案，這件事情比較複雜，所以需要長一點時間，目前也不急於把這個名單生出來」。

馮勝賢表示，由於這次12強由中職主導，中華隊總教練是責任制，會做最好後勤來支援洪一中。馮勝賢說：「季賽時能夠讓他專心在自己球隊，中華隊事宜聯盟這邊來統籌，還好我也是打球出身，情蒐都在啟動，蒐集資訊後再跟總教練說。」（編輯：張雅淨）1080531

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