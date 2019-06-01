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王柏融敲追平2分砲 宋家豪第17次中繼成功

最新更新：2019/06/01 18:37

（中央社記者楊啟芳台北1日綜合報導）日職北海道日本火腿鬥士與歐力士猛牛賽事，王柏融第5局轟出追平2分砲，本季第2轟出爐，終場雙方8比8平手；樂天的宋家豪投1局被轟陽春砲，不過拿下第17次中繼成功。

王柏融今天回到先發第5棒，第1局選到四壞球保送，第4局擊出右外野飛球出局。第5局火腿還以1比5落後，中島卓也、大田泰示安打後，近藤健介敲三壘安打，帶有2分打點，接著王柏融轟出2分全壘打，一口氣追平比數。

歐力士第6局攻下1分再度超前，第8局則是吉田正尚轟出陽春砲，若月健矢再敲1打點安打，取得8比5領先。不過火腿9局上靠著大田泰示轟出追平3分砲，兩隊鏖戰至延長賽，打了12局仍未分出勝負，終場以8比8握手言和。

王柏融在9局上敲出安打後，被換代跑退場休息。總計4打數敲出2支安打，包含第5局的追平2分砲，相隔45天終於敲出本季第2轟，包辦2分打點，選到1次保送，目前打擊率2成79。

東北樂天金鷲對福岡軟銀鷹的比賽，宋家豪在第8局、球隊以6比3領先時登板，1出局後被今宮健太轟陽春全壘打，再被（Yurisbel Gracial）敲安打，換代跑後利用盜壘及捕手傳球失誤上三壘，（Alfredo Despaigne）補上安打掉分，不過最終樂天還是以6比5險勝。

總計宋家豪中繼1局用27球，被敲3支安打含1發全壘打，送出1次三振，失2分含1責失，拿下本季第17次中繼成功，18個中繼點與火腿隊的宮西尚生並列太平洋聯盟第一，目前防禦率2.70。（編輯：吳協昌）1080601

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