更多編輯台推薦新聞：
影片／生死接線員迎結局 導演保證觀眾會哭到不行
娛樂

影片／生死接線員迎結局 導演保證觀眾會哭到不行

史瓦帝尼王子取得成大碩士 非洲家人飛來慶賀
生活

史瓦帝尼王子取得成大碩士 非洲家人飛來慶賀

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

坦克貓熊對上民主黑熊 創意圖片凸顯兩岸差異
政治

坦克貓熊對上民主黑熊 創意圖片凸顯兩岸差異

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

83年來希臘第一人 西西帕斯闖進法網16強

最新更新：2019/06/01 22:08

（中央社巴黎1日綜合外電報導）法國網球公開賽男單第3輪，年僅20的希臘好手西西帕斯今天驚險擋下塞爾維亞選手卡拉吉諾維奇的強力反攻，挺進16強。這也是睽違83年來，再次有希臘人勇闖法網第2週賽事。

這場比賽昨天就開打，但2人拚戰至當地時間晚間9時52分，賽事因天色昏暗而延至今天。大會第6種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨天率先拿下2盤穩居領先，第3盤局數5比5，但卡拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）今天發動大反撲。

西西帕斯第3盤搶7失利，但第4盤自3比5落後上演逆轉秀，在化解盤末點後，最終以7比5、6比3、6比7（5比7）、7比6（8比6）力克卡拉吉諾維奇。

20歲的西西帕斯下場將迎戰曾在法網封王的「瑞士二哥」瓦林卡（Stan Wawrinka），力拚個人生涯第二度闖進大滿貫賽8強。

西西帕斯說：「比賽在隔天繼續，真的變得很難說。這不常見，你不會常碰到。」

他說：「重要的是，我化解了那些盤末點，讓比賽在第4盤止住，節省體力很重要。」

上回挺進法網第2週賽事的希臘球員是史達利歐斯（Lazaros Stalios），那時是1936年。（譯者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）1080601

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報