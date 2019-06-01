83年來希臘第一人 西西帕斯闖進法網16強

（中央社巴黎1日綜合外電報導）法國網球公開賽男單第3輪，年僅20的希臘好手西西帕斯今天驚險擋下塞爾維亞選手卡拉吉諾維奇的強力反攻，挺進16強。這也是睽違83年來，再次有希臘人勇闖法網第2週賽事。

這場比賽昨天就開打，但2人拚戰至當地時間晚間9時52分，賽事因天色昏暗而延至今天。大會第6種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）昨天率先拿下2盤穩居領先，第3盤局數5比5，但卡拉吉諾維奇（Filip Krajinovic）今天發動大反撲。

西西帕斯第3盤搶7失利，但第4盤自3比5落後上演逆轉秀，在化解盤末點後，最終以7比5、6比3、6比7（5比7）、7比6（8比6）力克卡拉吉諾維奇。

20歲的西西帕斯下場將迎戰曾在法網封王的「瑞士二哥」瓦林卡（Stan Wawrinka），力拚個人生涯第二度闖進大滿貫賽8強。

西西帕斯說：「比賽在隔天繼續，真的變得很難說。這不常見，你不會常碰到。」

他說：「重要的是，我化解了那些盤末點，讓比賽在第4盤止住，節省體力很重要。」

上回挺進法網第2週賽事的希臘球員是史達利歐斯（Lazaros Stalios），那時是1936年。（譯者：蔡佳伶/核稿：徐崇哲）1080601