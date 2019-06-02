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余謙盡洪荒之力完投飆最速146公里 拚中職選秀

最新更新：2019/06/02 14:46
108年玉山盃青棒賽，台東縣隊王牌投手余謙（圖）完投9局，有效壓制高雄市隊打線，並飆出生涯最速146公里，率隊拿下季軍，今年將挑戰中職選秀。中央社記者謝靜雯攝　108年6月2日
108年玉山盃青棒賽，台東縣隊王牌投手余謙（圖）完投9局，有效壓制高雄市隊打線，並飆出生涯最速146公里，率隊拿下季軍，今年將挑戰中職選秀。中央社記者謝靜雯攝　108年6月2日

（中央社記者謝靜雯台北2日電）108年玉山盃青棒賽，台東縣隊王牌投手余謙使盡「洪荒之力」，完投9局壓制高雄市隊打線，飆出生涯最速146公里，率隊拿下季軍。余謙高中三年磨練更有自信，今年將挑戰中職選秀。

余謙今天賽前3場出賽皆為後援，總計投5局被敲5支安打，戰績1敗，出賽防禦率5.40；今天扛季軍戰先發，前4局僅被敲出3支安打、無失分，直到5局再接連被敲3支安打，失掉2分，今天配球、配速都奏效，用94球完投9局，率台東縣隊拿下近14年隊史最佳季軍。

余謙是台東體中青少棒、青棒體系一路培養出的好手，台東縣總教練葉明嘉表示，余謙其實是對自己比較沒有自信的選手，但這6年來看著他一路成長、進步，今天季軍戰場上投出霸氣，也率隊拿下勝利。余謙也滿意表現，給自己打100分。

台東縣隊投手教練高龍偉表示，先前余謙最快球速約在143公里左右，今天投到第9局，在要上場前特別鼓勵他，「這是高中最後一場比賽了，沒有什麼好保留的，要拿出洪荒之力」。

余謙透露，今天季軍戰扛先發特別注意配速，5局失分的狀況主要是心態上有點放鬆，也提醒自己趕快調整心態，想法簡單一點，9局全力催球速，飆出生涯最速146公里。

今年高三的余謙，畢業後將參加中職選秀，也是不少球探關注的球員，余謙控球佳、變速球有水準，揮臂動作柔軟，這次比賽再把球速催出來，他設下目標，希望選秀順位可在4輪內。余謙今年玉山盃好表現，也有機會被選入培訓隊，拚首次穿上中華代表隊球衣的機會。（編輯：張雅淨）1080602

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