初登板與300場先發對決 悍將游霆崴生涯首勝

中職富邦悍將隊9日和統一獅隊交手，悍將游霆崴（圖）生涯一軍初登板，對上生涯第300場先發的潘威倫，終場悍將以8比4奪勝，游霆崴順利拿下生涯首勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年6月9日

（中央社記者楊啟芳台北9日綜合報導）中華職棒今天在台南棒球場的比賽，由富邦悍將對統一獅，雙方分別派出生涯初登板的游霆崴，對生涯第300場先發的潘威倫，終場悍將以8比4奪勝，距第一名僅剩0.5場勝差。

1局上悍將就有分數進帳，張正偉率先敲出二壘安打，並利用暴投到三壘，胡金龍再擊出高飛犧牲打，攻下1分。不過1局下陳鏞基安打後，投手發生暴投，潘武雄敲1打點安打，獅隊追平比分。

3局上悍將林益全轟出陽春砲，5局上則是胡金龍敲陽春砲，6局上攻大局，林哲瑄、高孝儀安打後，林威廷點出的球造成投手失誤，形成滿壘，接著方克偉敲安打，帶有1分打點，張正偉擊出高飛犧牲打，胡金龍擊出1打點滾地球，林益全再補上安打，悍將取得7比1領先。

下個半局獅隊利用2個保送、1次觸身球攻占滿壘，陳重羽擊出1打點滾地球，陳鏞基再敲安打，帶有2分打點，追到剩3分落後。

不過8局上張正偉、李宗賢及胡金龍連續安打，悍將再添1分，終場就以8比4擊退獅隊，由於今天桃猿遭兄弟逆轉，悍將距桃猿僅剩0.5場勝差，位居第二。

本場雙方先發投手為老少對決，悍將游霆崴生涯一軍初登板，主投5局被敲4支安打，投3次保送、5次三振，失1分，順利拿下生涯首勝，也獲選為單場MVP。獅隊潘威倫今天為生涯第300場先發，為中職第一人，不過投5局被敲8支安打，失7分含5分責失，吞下敗投。（編輯：陳俊碩）1080609