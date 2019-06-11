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世界射箭錦標賽 中華男女團雙雙晉級16強

最新更新：2019/06/11 13:47

（中央社記者龍柏安台北11日電）中華男、女反曲弓代表隊，今天在2019世界射箭錦標賽個人資格賽雙雙繳出佳績，男、女團體賽均取得第3種子席次晉級16強，只要再過一關就能取得滿額奧運門票。

2019世界射箭錦標賽在荷蘭舉行，台灣時間昨晚先進行70公尺奧運雙局的男子個人資格賽，凌晨女子組資格賽登場，台灣名將雷千瑩在個人資格賽繳出680分，在152名參賽選手中高居第2，譚雅婷則以663分名列16，彭家楙655分排名31。

團體賽是以個人資格賽3名箭客總分為依據，中華反曲弓3女將總分以1998分名列第3，僅次南韓與中國，而團體賽共取24隊晉級，前8種子則可直接晉級16強。

由於中華男、女反曲弓代表隊，在團體賽雙雙名列第3種子，意味著只要在淘汰賽闖過頭關，就可各自取得3張滿額奧運門票。

中華女團首輪免戰輪空，16強將遭遇法國與德國之間的勝方，女子隊教練倪大智賽前表示，這次世錦賽將以團體賽為重，除盼能提前取得奧運滿額席次，也會全力爭取金牌。

值得一提的是，韓國女將姜彩瑛（Kang Chae Young），今天在女子個人資格賽飆出692分，不僅拿下頭號種子，並締造新的世界紀錄。（編輯：屈享平）1080611

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