兄弟統一戰因雨延賽 彭政閔挑戰紀錄再等等

（中央社記者謝靜雯台北11日電）中華職棒原訂今天在台南棒球場舉行中信兄弟與統一獅比賽，因大雨導致場地狀況不佳，比賽延至22日原場地補賽。兄弟隊彭政閔近期挑戰生涯2000安、改寫中職得分紀錄需要再等等。

中職中信兄弟隊原訂今天起作客台南棒球場與統一獅隊打2連戰，因為大雨不斷、場地狀況不佳，比賽延至22日下午5時05分、原場地補賽。明天中職賽程兩地開打，另一場比賽Lamigo桃猿隊與富邦悍將隊將於新莊棒球場交手。

中信兄弟隊彭政閔今年球季結束後將結束球員生涯，有多項紀錄待完成，目前中職生涯累積1996支安打，距離生涯2000安只差4支，生涯安打數僅次於張泰山的2134支，有機會在本週賽事達成生涯2000安重要里程碑，成為中職史上第2人。

彭政閔生涯得分目前累積1074分，本週有機會追平、甚至超越張泰山寫下的聯盟紀錄1075得分，另立「恰恰障礙」。

彭政閔6月分出賽成績不錯，目前為止6月5場先發出賽，總計17打數敲出8支安打，包括兩支二壘打，有2分打點、2得分，打擊率4成71，每場出賽都可以看到場邊球迷高舉加油板，盼彭政閔可以早日達成生涯紀錄。（編輯：陳惠珍）1080611