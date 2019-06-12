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王柏融連5戰安打 宋家豪0.2局投3保送

最新更新：2019/06/12 21:01

（中央社記者楊啟芳台北12日綜合報導）火腿對廣島的比賽，王柏融4打數敲1支二壘安打，連5戰有安打演出，火腿在吉田輝星初登板壓制下，2比1奪勝；另外宋家豪對養樂多中繼0.2局投3保送，掉2分。

王柏融今天先發打第3棒，擔任左外野手，首打席擊出二壘滾地球出局，第3局擊出投手方向滾地球，第5局遭三振，第8局敲出二壘安打後被換代跑，退場休息。總計4打數敲1支安打，目前已經連5戰有安打，追平日職個人紀錄，打擊率2成96。

火腿在吉田輝星一軍初登板封鎖下，以2比1奪勝，吉田輝星主投5局，被敲4支安打，投出2次保送、4次三振，第2局時被田中廣輔、長野久義敲安打失1分，拿下生涯首勝。

火腿打線部分，1局下大田泰示轟出陽春全壘打，2局下渡邊諒、平沼翔太、石川亮、西川遙輝接連安打，攻下第2分。

另一場養樂多對樂天的比賽，宋家豪在8局上、球隊7比2領先時登板中繼，雖然送出2次三振，不過接連對村上宗隆、藤井亮太、中村悠平投出四壞球保送，形成滿壘，又被荒木貴裕敲安打掉2分，之後被換下場。總計投0.2局，投3次保送，被敲1支安打，失2分，防禦率升至3.34。（編輯：張芷瑄）1080612

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