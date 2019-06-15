盼留杜蘭特湯普森 美媒：勇士將提供5年頂薪合約

（中央社奧克蘭14日綜合外電報導）體育頻道ESPN記者溫德霍斯特指出，美國職籃NBA金州勇士打算提供5年頂薪合約，留下已經受重傷的杜蘭特和湯普森。

路透社報導，溫德霍斯特（Brian Windhorst）今天在ESPN的First Take節目上表示，杜蘭特（Kevin Durant）的阿基里斯腱傷勢和湯普森（Klay Thompson）的前十字韌帶撕裂傷，不會讓勇士球團卻步。

他說：「在和勇士球團人士交談中我的理解是，他們有意繼續為杜蘭特提供完整5年的頂薪合約，也提供湯普森完整5年的頂薪合約。」

這2位球員在輸給多倫多暴龍的總冠軍賽中受傷。

湯普森將在30日成為一名非受限自由球員；杜蘭特也可拒絕與勇士3150萬美元的球員選擇權，成為自由球員。

溫德霍斯特表示，倘若2位球員都和勇士隊續約，勇士在薪資和奢侈稅的支出上將超過3.5億美元。他也說球團應該銀彈充裕，買單不成問題。

勇士隊正從主場奧克蘭甲骨文體育館（Oracle Arena），搬遷到舊金山的新球場「大通中心」（Chase Center），溫德霍斯特稱新球場將會是「搖錢樹」。（譯者：吳昇鴻/核稿：盧映孜）1080615