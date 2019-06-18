卡達爭辦世足賽涉行賄 UEFA前會長普拉提尼被捕

（中央社巴黎18日綜合外電報導）熟悉調查進度的人士透露，歐洲足球總會（UEFA）前會長普拉提尼今天遭到法國警方逮捕。他因卡達取得2022年世界盃足球賽主辦權涉行賄一事受到調查。

法國反貪腐警察正在調查卡達獲得2022年世足賽主辦權的過程，普拉提尼（Michel Platini）因而被捕。

卡達爭取世足賽主辦權的過程遭控涉及貪腐，因此決定由該國舉辦這項賽事的適當性引發爭議。

普拉提尼現年63歲，2007年當選歐洲足球總會會長，2015年卸任，當時他因違反紀律道德規範遭停權4年，遭禁止參與足球運動事務，他的違規事項包括收受聲名狼藉的前國際足球總會（FIFA）會長布萊特（Sepp Blatter）200萬瑞士法郎款項。

卡達被控行賄買票爭辦世足賽，隨後由美國獨立調查員賈西亞（Michael Garcia）做出的報告揭發一連串可疑的金融交易，當中有許多牽扯到卡達顧問、西甲豪門球隊巴塞隆納（Barcelona）前主席羅塞爾（Sandro Rosell）。

普拉提尼球員時代赫赫有名，曾3度拿下歐洲年度金球獎（Ballon d'Or），原本預期於2016年接替布萊特擔任FIFA會長，結果因醜聞落馬。（譯者：徐崇哲）1080618