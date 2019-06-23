洋基逆轉太空人8連勝 連25場開轟平隊史紀錄[影]

美國職棒大聯盟紐約洋基強棒史丹頓美東時間22日敲出致勝安打，單場4分打點，助球隊以7比5逆轉擊敗休士頓太空人，收下本季最長的8連勝。（資料照片）中央社記者尹俊傑紐約攝 108年6月23日

（中央社記者尹俊傑紐約22日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基今天靠史丹頓適時一擊、單場4分打點，7比5逆轉擊敗休士頓太空人，收下本季最長的8連勝。洋基單場雙響，連續開轟場次推進到25場，平隊史紀錄。

主場作戰的洋基派出日籍投手田中將大先發，前5局屢屢化解失分危機。5局下，洋基打線突破太空人先發投手麥利（Wade Miley）封鎖，厄謝拉（Gio Urshela）敲出全隊首支安打，就是一發2分砲，洋基先馳得點。

厄謝拉本季第6轟出爐，追平個人單季最多全壘打紀錄。洋基連25場比賽開轟，追平1941年締造的隊史紀錄，再兩場就能追上德州遊騎兵2002年締造的大聯盟紀錄。

太空人6局上還以顏色，瑞迪克（Josh Reddick）從田中將大手中揮出2分砲，追平比數。6局下，史丹頓（Giancarlo Stanton）在滿壘情況下擊出穿越三游防區的強勁安打，打回2分，洋基要回領先。

7局上洋基換投霍德（Jonathan Holder），戰況風雲變色。太空人新秀阿爾瓦雷茲（Yordan Alvarez）轟出3分砲，登上大聯盟兩週來第6度開轟，助球隊以5比4超前。

洋基下半局發動反攻，羅邁恩（Austin Romine）從太空人中繼投手普雷斯利（Ryan Pressly）手中揮出陽春砲，扳平比數。兩人出局後，洋基攻占二、三壘，史丹頓再度建功，以穿越三游防區的強襲安打送回壘上跑者，打破僵局。

除了關鍵一擊，洋基總教練布恩（Aaron Boone）指出，守備也是贏球關鍵，賈吉（Aaron Judge）長傳助殺、史丹頓漂亮接殺深遠飛球、厄謝拉多次上演美技接傳，都讓對手士氣為之一挫。

田中將大6局被敲8支安打，失2分，三振與保送各一，但勝投被搞丟，生涯7度面對太空人仍一勝難求。

洋基9局上派出布里頓（Zach Britton）關門，一度面臨滿壘失分危機，最後製造外野飛球出局，驚濤駭浪中替球隊守下勝利。

洋基拉出8連勝，穩坐美國聯盟東區榜首；美聯西區龍頭太空人苦吞7連敗，陷入4年來最長頹勢。兩隊明天將進行4連戰最後一戰，洋基挑戰隊史連續開轟場次紀錄，太空人預定派出強投魏蘭德（Justin Verlander）把關，力求止敗。（編輯：馮昭）1080623