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中職悍將兄弟戰因雨暫停　保留至30日進行

最新更新：2019/06/23 19:53

（中央社記者楊啟芳台北23日綜合報導）中華職棒今天在洲際棒球場的比賽由富邦悍將對中信兄弟，打到第2局結束就因雨勢過大暫停，最終確定保留至30日繼續進行賽事，目前悍將以3比2取得領先。

1局上悍將開路先鋒張正偉選到保送後，胡金龍敲出二壘安打，帶有1分打點；2局上悍將再添分數，陳品捷獲保送後，陳凱倫敲出安打，方克偉擊出滾地球帶有1分打點，接著張正偉再敲1打點安打，取得3比0領先。

下個半局兄弟展開反攻，2出局後蘇緯達、黃鈞聲、岳東華連續安打形成滿壘，接著王威晨和王勝偉都擊出內野安打，各帶有1分打點。不過第2局結束後，現場雨勢過大暫停，經過1個多小時等待，確定保留至30日下午5時5分繼續進行，目前悍將以3比2領先。

悍將先發投手為包林傑，暫停前投2局，被敲6支安打，投1次保送、2次三振，失2分；兄弟先發投手則是今天才首度升上一軍的廖乙忠，生涯初登板目前投2局，被敲4支安打，投2次保送、1次三振，失3分。

目前Lamigo桃猿上半季封王魔術數字為M2，今天的比賽保留之後，桃猿仍是最快25日能在台南棒球場封王，不過要同時達成悍將輸、桃猿贏的條件。（編輯：管中維）1080623

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