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林益全猛打賞14轟出爐 悍將中斷桃猿9連勝

最新更新：2019/06/27 23:01
中職富邦悍將林益全27日在新莊球場迎戰Lamigo桃猿隊，演出猛打賞，包含本季個人第14轟，幫助悍將以10比7奪勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年6月27日
中職富邦悍將林益全27日在新莊球場迎戰Lamigo桃猿隊，演出猛打賞，包含本季個人第14轟，幫助悍將以10比7奪勝。（富邦悍將提供）中央社記者楊啟芳傳真　108年6月27日

（中央社記者楊啟芳新北27日電）中華職棒今天在新莊棒球場的比賽，由Lamigo桃猿對富邦悍將，林益全演出猛打賞，包含本季個人第14轟，幫助悍將以10比7奪勝，中斷桃猿的9連勝。

2局下悍將攻下5分大局，林益全、蔣智賢安打後，高孝儀遭觸身球形成滿壘，石翔宇擊出高飛犧牲打，方克偉敲安打再度滿壘，之後陳品捷選到保送，擠回1分，林威廷也敲安打，帶有2分打點，加上中外野手傳球失誤，再跑回1分。

3局下林益全轟陽春全壘打後，申皓瑋敲1打點二壘安打，石翔宇擊出的滾地球有1分打點，且申皓瑋靠著2次暴投跑回本壘，取得9比0領先。6局下陳品捷轟陽春砲，悍將再添1分。

4局上桃猿的林立敲二壘安打後，靠著2次滾地球回本壘，之後朱育賢擊出的球造成三壘手失誤，廖健富、郭嚴文都敲安打，再添1分。5局上陳晨威敲安打後盜壘成功，林立補上1打點安打，陳俊秀則是敲1打點二壘安打。

7局上陳俊秀轟2分砲後，朱育賢敲安打，廖健富獲保送，郭嚴文再敲出安打，帶有1分打點，追到剩3分落後，不過終場悍將還是以10比7奪勝，桃猿的9連勝中斷。

單場MVP由4打數敲3支安打的林益全拿下，他敲出本季第14發全壘打，與中信兄弟張志豪並列第二，對於第3局的全壘打，林益全說：「投手（蘇俊羽）也投得不錯，剛好有掌握到，全壘打可遇不可求，不會去強求。」

悍將上半季無緣冠軍，位居第二，林益全表示，球隊跟球員一樣有高低潮，「只能把不好的時間縮短，好的時間拉長，團隊每個人都很重要，團結在一起的話下半季會很不錯，休息室氣氛也很好，雖然是補賽，但都在為了全年勝率努力。」

悍將先發投手羅力主投6局，被敲8支安打，沒有投出保送，飆8次三振，失4分含3責失，獲得本季第6勝。

桃猿先發投手蘇俊羽今天僅投2局，被敲5支安打，投2次保送、2次觸身，失8分含7責失吞敗；不過接替的江國謙生涯初登板，投5局僅被敲3支安打，投1次保送、2次三振，失2分。（編輯：李亨山）1080627

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