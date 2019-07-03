王柏融4打數無安打 陽岱鋼代打選到保送

（中央社記者楊啟芳台北3日綜合報導）日本職棒西武獅今天對日本火腿的比賽，火腿靠著4局下攻下4分大局，終場以5比3奪勝，不過王柏融4打數沒有安打；巨人的陽岱鋼則是代打選到保送。

3局下火腿率先攻下分數，杉谷拳士敲出安打後，近藤健介選到保送，中田翔再補上安打，帶有1分打點。4局上西武展開反攻，山川穗高、森友哉獲保送後，中村剛也敲二壘安打，帶有2分打點，反以2比1領先。

不過下個半局火腿攻下大局，渡邊諒、宇佐見真吾敲安打後，清水優心擊出的球造成投手失誤，形成滿壘，接著石井一成敲1打點安打追平，西川遙輝敲二壘安打，帶有2分打點，杉谷拳士擊出1打點滾地球，火腿以5比2超前。

5局上雖然西武再攻下1分，不過終場火腿還是以5比3奪勝，對西武系列戰獲得2連勝。王柏融今天先發打第5棒，擔任左外野手，不過4打數沒有出現安打，賽後打擊率2成89。

中日龍對讀賣巨人的比賽，陽岱鋼沒有先發，7局下巨人4比5落後時，岡本和真、若林晃弘接連安打，阿部慎之助再敲出二壘安打，形成平手，接著陽岱鋼代打選到保送，形成滿壘，龜井善行再敲出超前安打，以6比5領先。

雖然9局上中日的木下拓哉轟出陽春全壘打，再度戰成平手；不過下個半局中日三壘手發生再見失誤，巨人以7比6險勝。總計陽岱鋼今天選到1次保送，打擊率維持在2成98。（編輯：翁翠萍）1080703