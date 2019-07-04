打球擺爛獎金被沒收 溫網懲處慘敗澳洲選手

（中央社倫敦4日綜合外電報導）英國溫布頓網球錦標賽主辦單位全英俱樂部今天表示，澳洲明星網球選手托米奇首輪賽事只打了58分鐘就慘敗，沒收他首輪全數獎金4萬5000英鎊（約合新台幣175萬9000元）。

職網生涯先前也曾被控打球擺爛的爭議人物托米奇（Bernard Tomic），2日對戰法國網球選手宋嘉（Jo-Wilfried Tsonga），以2比6、1比6與4比6直落三吞敗。

全英俱樂部（All England Club）發表聲明指出：「裁判認為，托米奇首輪對戰宋嘉的表現，沒有達到職業選手該有的水準，因此處以巨額罰款4萬5000英鎊，從獎金扣除。」

這場5盤3勝制對戰宋嘉的比賽，創下本屆溫網男單賽事耗時最短紀錄，且是本屆溫網第2短，僅次於3盤2勝制女單賽事中，比利時梅丹斯（Elise Mertens）只花48分鐘就收拾法國的費羅（Fiona Ferro）。

世界排名第96的托米奇表示：「我認為我盡力了，只是我打得很糟。」托米奇2011年曾是世界排名前20名好手，當年他闖進溫網男單8強賽。

此後，他常被一家批評他的澳洲媒體稱之為「托米奇砸鍋發動機」（Tomic the tank engine）。

當記者問他是否滿意這次溫網的球場上表現時，托米奇沒好氣說：「下一個問題。」（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）1080704