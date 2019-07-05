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黃鈴娟狂轟26分 中華女籃晉級世大運8強

最新更新：2019/07/05 20:31
2019年拿坡里世大運持續展開，中華世大運女籃代表隊射手黃鈴娟（左）5日在小組賽最後一場狂砍全隊最高26分，率隊輕取墨西哥，成功晉級8強。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真　108年7月5日
2019年拿坡里世大運持續展開，中華世大運女籃代表隊射手黃鈴娟（左）5日在小組賽最後一場狂砍全隊最高26分，率隊輕取墨西哥，成功晉級8強。（大專體總提供）中央社記者龍柏安傳真　108年7月5日

（中央社記者龍柏安台北5日電）中華世大運女籃代表隊今天靠著射手黃鈴娟全場3分球8投6中，轟下全隊最高的26分，韓雅恩則拿下14分、8籃板，中華隊終場76比55輕取墨西哥，順利晉級8強。

2019拿坡里世界大學運動會女籃，本屆共有16支隊伍參賽，預賽共分成4組晉級單循環，分組前2名進8強。

本屆世大運中華隊與斯洛伐克、美國及墨西哥分在C組，中華隊首役先輕取斯洛伐克，次役則以85比93惜敗美國，今天把握晉級最後機會，以21分之差痛擊分組墊底的墨西哥，確定以分組第2搭上晉級末班車。

由於此役攸關晉級與否，中華隊今天首節就拉出20比10的攻勢取得領先，上半場打完就已取得16分領先優勢，提前奠定勝基，第4節再用一波21比13攻勢收尾，不僅逼得墨西哥苦吞3連敗，也擠下斯洛伐克，與美國隊攜手晉級。

依照賽程，中華隊明天將休兵一天，預計台灣時間8日凌晨2時，將和中國與澳洲之間的勝方對決、爭搶4強門票。（編輯：張雅淨）1080705

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