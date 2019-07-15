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吳昇峰7.2局飆7K 中華隊港口盃棒球賽搶勝

最新更新：2019/07/15 09:06

（中央社記者謝靜雯台北15日電）荷蘭港口盃棒球邀請賽，中華隊今天凌晨首戰與美國隊交手，亞運「抗韓英雄」吳昇峰先發投7.2局飆7K，中華隊打線適時串聯搶分，以3比1拿勝，明天與庫拉索隊交手由江國豪先發。

2019年荷蘭港口盃棒球邀請賽，中華隊首戰與美國隊交手，由陣中王牌吳昇峰扛先發，首局讓美國隊打者3上3下，2局美國隊靠著失誤、二壘安打拿下1分，吳昇峰即時回穩，沒有多掉分數。

吳昇峰今天先發總計投7.2局，僅被敲出2支安打，投出7次三振，失掉1分非責失分、表現亮眼，中華隊8局啟動牛棚，謝柏賢、黃健隆依序登板後援，替球隊守住勝利，吳昇峰拿下勝投。

中華隊全場敲出5支安打，安打數雖然不多，但打線有效串聯，2局廖俊凱、林瀚、楊振裕接連安打攻占滿壘，再靠著蔡智榆滾地球先跑回1分，陳皓禎補上安打添分，中華隊開賽先拿2分，3局再靠著接連保送、楊振裕敲出一壘方向滾地球造成美國隊守備失誤，再多添1分保險分，順利拿下比賽勝利。

中華隊總教練李盈南稱讚吳昇峰表現出色，「最近出賽維持穩定的狀況，是讓教練團很放心的選手」，也提到荷蘭天氣比台灣冷，希望球員能盡快適應。

中華隊台灣時間明天凌晨1時將與庫拉索隊交手，預計派出今年中職選秀首輪被富邦悍將隊首輪選進的投手江國豪先發；中華隊2017年港口盃棒球邀請賽拿下冠軍，此次比賽力拚2連霸。（編輯：管中維）1080715

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