兄弟本季最後澄清湖主場 彭政閔與高雄道別

中職中信兄弟隊本季高雄澄清湖棒球場最後主場賽事，將是「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次在此出賽，球團將舉辦簡單儀式，並準備彭政閔在高雄達成重要紀錄背板以及留言板讓球迷傳達心意。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職中信兄弟隊本季高雄澄清湖棒球場最後主場賽事，也將是「恰恰」彭政閔球員生涯最後一次在此出賽，球團將替彭政閔舉辦簡單儀式，讓他與高雄球迷道別。

今年為彭政閔引退年，彭政閔在高雄出生，兄弟隊7月16、17日將於澄清湖棒球場與富邦悍將隊交手，是兄弟隊本季澄清湖棒球場最後主場賽事，球團將舉辦簡單儀式，並準備彭政閔在高雄達成重要紀錄背板以及留言板讓球迷傳達心意。

彭政閔中職生涯在高雄澄清湖棒球場，總計出賽176場（172場先發），609打數敲出200支安打，包括14發全壘打，中職生涯澄清湖棒球場出賽打擊率3成28。

彭政閔中職生涯第700支安打，就是2008年6月13日在澄清湖棒球場完成，2014年在澄清湖完成生涯200盜，為當時首位達成千安、百轟、200盜的中職球員。

兄弟隊明天比賽將由洋投萊福力先發，萊福力本季總計18場出賽（15場先發），戰績3勝8敗，出賽防禦率3.82，本季與悍將隊交手，5場先發總計投27.2局，失掉18分（15分責失分），戰績1勝3敗，對戰防禦率4.88。

悍將隊明天將由洋投伍鐸先發，伍鐸目前為止本季14場出賽（13場先發），戰績2勝8敗，出賽防禦率5.62，本季與兄弟隊對戰表現不算理想，吞下3敗，對戰防禦率8.26。（編輯：翁翠萍）1080715