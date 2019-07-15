統一西武雙獅聯名活動 日職傳奇球星東尾修開球

中職統一獅隊與日職西武獅隊雙獅聯名主題活動將於8月3、4日於台南棒球場舉辦，將請來曾帶領西武獅隊拿下2次日本一的退役名將東尾修任開球嘉賓。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月15日

（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職統一獅隊與日職西武獅隊雙獅聯名主題活動將於8月3、4日在台南棒球場舉辦，將請來曾帶領西武獅隊拿下2次日本一的退役名將東尾修任開球嘉賓，東尾修曾與郭泰源共事7年。

中職統一獅隊與日職西武獅隊近年有許多合作活動，西武獅預定8月13、14日在日本主場大都會人壽巨蛋舉辦台灣日活動，將邀請統一獅UniGirls和吉祥物萊恩赴日，與西武獅官方啦啦隊一同表演。

統一獅隊將於8月3、4日於台南棒球場賽事舉辦雙獅聯名主題活動，此次請來名將東尾修任8月3日比賽開球嘉賓。

東尾修1968年日職選秀會第一指名加入西武獅前身西鐵獅隊，球員時期創下許多輝煌紀錄，1975年、1983年拿下太平洋聯盟勝投王、1983年太平洋聯盟防禦率王，1983至1987年拿下洋聯投手金手套，1995年至2001年任西武獅總教練期間，2度帶領球隊拿下日職總冠軍（日本一）。

東尾修日職球員生涯20年，總計投出34場完封，留下戰績251勝、247敗，日職生涯防禦率3.50；東尾修球員期間與現任中職富邦悍將隊顧問郭泰源當過4年隊友，加上任西武獅總教練期間，前後共事達7年。（編輯：翁翠萍）1080715