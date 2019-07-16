企圖交易卻乏人問津 騎士釋出神經刀史密斯

（中央社洛杉磯15日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士在試圖交易老將「神經刀」史密斯（J.R. Smith）失敗後，決定將他釋出以清出薪資空間。

33歲的史密斯上季只為騎士打了11場比賽，去年11月，騎士戰績一度慘到2勝13敗，當時史密斯曾大發牢騷，之後他和騎士都明白，他終將離開球隊。

在騎士超過4季時間，史密斯平均每場比賽可獲10.3分，在騎士2016年擊敗金州勇士奪冠的總冠軍賽最終第7戰的第3節，他有關鍵性表現。

但他讓球迷難以忘懷的，還有他於比賽中心理上的問題，其中一個例子發生在2018年總冠軍賽，當時的系列賽首戰，騎士與勇士殺得難分難捨，在終場前讀秒階段平手，但史密斯誤以為球隊領先，在抓下關鍵進攻籃板後，居然沒有發動進攻，而是不斷運球企圖把時間消耗掉。

騎士在史密斯「秀逗」的演出下，於延長賽後輸球，最終遭勇士橫掃。

儘管騎士想交易他，卻始終找不到願意接手他的球隊，但史密斯在美國職棒大聯盟MLB明星賽週的名人壘球賽表示，他不認為自己15年的NBA生涯要結束了。

被騎士釋出而再度成為自由球員的史密斯說：「在此刻，我認為不太可能。」（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1080716