萊福力7局好投蘇緯達開轟 兄弟擊敗悍將

中職中信兄弟隊萊福力16日在高雄澄清湖球場登板先發，主投7局被敲6支安打，投出7次三振、1次保送，無失分，球隊奪勝，萊福力拿下個人本季第4勝，也是睽違1個月再拿勝投。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年7月16日

（中央社記者謝靜雯台北16日電）中華職棒中信兄弟隊本季最後澄清湖棒球場主場賽事，「恰恰」彭政閔今天沒有出賽；兄弟隊萊福力先發7局好投，蘇緯達開轟，兄弟以6比1擊敗富邦悍將隊。

彭政閔今年球季後將結束球員生涯，今天起2場比賽為兄弟隊本季高雄澄清湖棒球場最後主場賽事，彭政閔今天沒有出賽，但總教練伯納承諾明天比賽會讓彭政閔先發。

彭政閔在澄清湖棒球場留下不少紀錄，2008年6月13日在此敲出生涯700安，2008年季後賽敲出單場3響砲、為中職史上首次，2014年5月4日完成生涯200盜，彭政閔成為史上首名達成中職生涯千安、百轟、200盜的球員。

兄弟隊今天3局靠著王威晨、吳東融、王勝偉接連安打先馳得點，8局再靠著吳東融率先安打開啟攻勢，王勝偉獲得觸身球保送，陳子豪、林智勝接連安打，多添2分保險分，蘇緯達敲出個人本季第2轟，3分砲替球隊拉開領先差距。

兄弟隊先發投手萊福力今天賽前本季出賽戰績3勝8敗，今天先發投7局被敲6支安打，投出7次三振、1次保送，無失分，球隊拿下勝利，萊福力拿下個人本季第4勝，也是睽違1個月再拿下勝投。

萊福力拿下單場最有價值球員（MVP），他感謝兄弟隊打線相挺，也點出蘇緯達的3分砲很關鍵，「謝謝高雄鄉親支持，讓我投起來特別有力量，很喜歡在高雄投球，我愛你們」。（編輯：唐聲揚）1080716