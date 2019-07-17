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印尼羽賽不敵地主組合 麟洋配首輪止步

最新更新：2019/07/17 11:31

（中央社記者黃巧雯台北17日電）台灣男雙組合王齊麟與李洋今天在印尼羽球公開賽首輪鏖戰3局，以19比21、21比14、14比21不敵地主印尼組合，首輪止步。

總獎金125萬美元（約新台幣3914萬元）的印尼羽球公開賽，屬於世界巡迴賽超級1000系列，今天進入第2天賽程，共有5組台將輪番上陣，王齊麟先與李洋搭檔出戰男雙賽事外，稍後也將與程琪雅在混雙賽事聯手。

今年王齊麟與李洋兩人搭檔，除了多次闖進決賽外，更在西班牙羽球大師賽、奧爾良羽球大師賽與印度羽球公開賽相繼抱回冠軍，日前的美國羽球公開賽更挺進冠軍戰，而王齊麟在第3局因傷退賽，「麟洋配」最終拿下亞軍。

「麟洋配」今天首輪對上地主印尼組合卡蘭達．蘇華迪（Ricky Karandasuwardi）與普拉塔瑪（Angga Pratama），兩組人馬曾在3月底印度公開賽決賽交手，當時由「麟洋配」以直落二奪冠。

雙方首局互有領先，「麟洋配」在19比18領先情況下，連丟3分，以19比21讓出首局。

第二局前段戰況同樣膠著，「麟洋配」在12比12平手後，拉出4比0攻勢，再以21比14扳回一城。

「麟洋配」在決勝局一路落後，儘管一度追成一分差，但隨即遭對手拉開差距，後續無力追趕，最終以14比21敗下陣來。（編輯：張芷瑄）1080717

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